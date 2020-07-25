Стало відомо, скільки українцям доведеться заплатити податків в бюджет за свою нерухомість

Про це пише Обозреватель.

В Україні розмір податку на нерухомість становить до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норми.

У поточному році потрібно заплатити за 2019 рік і розмір мінімалки для розрахунку відсотка також враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4173 грн, значить, платити потрібно до 62,5 грн за кожен "зайвий" квадрат.

Наприклад, якщо у людини є квартира на 100 "квадратів", то йому доведеться заплатити за "зайві" 40 квадратних метрів - близько 2500 гривень.

Але більше заплатять українці за умови, якщо вони здають свою нерухомість в оренду.

"Найчастіше квартири здаються без попередження податкових органів. Особливо в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописано, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то сплачувати податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів", – попередив експерт Максим Бабуряк.

З моменту отримання квитанції у громадянина є 60 днів на оплату.

При цьому, якщо запізнитися на 30 днів, то крім самого податку доведеться віддати і 10% штрафу, при затримці більше, ніж на місяць, штраф складе вже 20%. Тому власникам великих квартир або будинків важливо самостійно звернутися в місцеве відділення податкової служби, якщо вони не отримали квитанцію-повідомлення, адже вона могла загубитися.

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