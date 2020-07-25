Тарифи можуть злетіти, оскільки уряд перестане їх контролювати
Про це пише Обозреватель.
Як відомо, вже після запуску ринку газу українці отримають різні платіжки за спожите блакитне паливо.
І не виключено, що незабаром кубометр газу може злетіти в ціні з 3 до 10 гривень.
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"Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати їм постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – попередили в Нафтогазі.
Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. Тому на 7% підняв свій тариф і український монополіст "Нафтогаз".
"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", – попереджає експерт Артем Копман.
Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки в Україні.
Як відомо, вже з 1 липня в Україні мають зрости платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість.
це Пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.
Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.
Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилася термінова заява Мінфіну