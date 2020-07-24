Потап згадав аварію з Настею Каменських 11-річної давності і не зміг стримати сліз

Репер Потап в інтерв'ю згадав про смертельне ДТП, яке сталося в далекому 2009 році. Тоді учасницею його стала Настя Каменських, для якої аварія була поворотною точкою в долі, пише Politeka.net

Потап згадав, що тоді, в 2009 році, Настя Каменських кілька років була в міцних відносинах з колишнім бойфрендом Володимиром Дятловим. Разом з його батьками та молодшою ​​сестрою зірка їхала з Києва до Миколаєва, щоб відзначити день народження.

Десь на середині шляху їх автомобіль потрапив в аварію, яка забрала життя одразу трьох людей - мами, тата і молодшої сестри хлопця співачки. Настя Каменських і Володимир залишилися живі. Їх доставили в місцеву лікарню, де Насті Каменських зашивали ногу і голову.

«Вони сіли в машину, і вона вісім разів перекинулася в аварії. Настя вилетіла, вибила головою скло. Я думаю, що в цей момент доля Насті дуже змінилася ... Вона змінилася, тому що була там. Вона була на межі життя і смерті »- розповів Потап.

При цьому, відносини довжиною в чотири роки, після аварії перервалися, хоча Владислав і Анастасія залишилися хорошими друзями. Однак, Потап вірить, що аварія стала поворотним моментом і кардинально змінила долю співачки. Зокрема, через місяць після аварії дует «Потап і Настя» збиралися знімати свій перший кліп, а сама Настя не раз говорила, що саме ДТП призвело її до слави і визнання.

Крім того, як зазначає Потап, у Насті змінилося і ставлення до життя - тепер співачку не хвилюють Хейтер, заздрості і лицемірство, оскільки вона бачить в житті тільки головне і не переживає по дурницях. Під час цих слів про улюблену репер не зміг стримати сліз.

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