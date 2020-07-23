Знаменита українська співачка Настя Каменських заінтригувала заявою, позуючи в стильному білому платті

В соціальній мережі Instagram співачка поділилася стильним фото, під яким розповіла про важливу новину, пов'язану з шоу до Дня Незалежності України.

Так, співачка показала на фото стильний наряд – тісна біле плаття, подчеркнувшее її струнку і схудлу фігуру. Настя зробила яскравий макіяж і спеціально зав'язала волосся в акуратний пучок. Під новим кадром Настя розповіла, що спеціально до національного свята вона вирішила записати нове шоу.

"Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня, в День Незалежності України. А поки ділюся з вами чарівної фотографією зі зйомок. Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу, і я дуже хотіла, щоб ви як можна швидше це побачили!", - написала Настя під кадром в Instagram.

Фанати тут же відповіли:

«Яка красуня😍», «знову клоуни будуть святкувати свій прихід до влади... бенкет під час чуми», «Богиня 🌹», «🔥🔥🔥🔥🔥у мене такий же вигляд з балкона БЦ Паралель50......Харків😁😁😁😁😁», «Гарний образ!!! Що за квіти в голові?», «ідеальна» «Гарна , прекрасна , мила й ефектна 😍🔥👍», «Гарна дівчина 😍», «Красуня😍», «Яка лілія!🔥🔥🔥💣🌹🤟👏👌❤️🍀», «Вауууу бомбезно😍😍😍🔥🔥🔥».

Також співачка під час зустрічі з фанатами вирішила розповісти про особисте життя, роботу і навіть відповіла на пікантні запитання. Справа в тому, що днями зірка зустрілася з молодими блогерами, дала інтерв'ю і зняла багато цікавого контенту для профілю.

Так, відповідаючи на питання українського блогера і зоряного візажиста Олега Машуковского, Настя розповіла про пластику, інтимне життя з чоловіком і кар'єрі.

Настя розповіла, що займалася любов'ю у громадському місці, одного разу танцювала для хлопця стриптиз і зазначила, що чоловіки їй не змінювали, а от у дитинстві хлопець у таборі — так.

Також Настя заявила, що ніколи не робила уколи краси і не збирається, при цьому вона також заявила, що і груди збільшувати не буде, так як «куди? Навіщо?», як висловилася вона сама.

Потім Настя відверто визнала, що страждала зірковою хворобою:

“Так, я якось свідомо хворіла. Розуміючи, що можу ногою відкрити будь-які двері. Але я поставила перед собою високу планку і цілі”.

Також дівчина зазначила, що одного разу вона виступала на сцені, випивши алкоголь, але тепер так не буде робити, адже хоче контролювати ситуацію.

«Це було ще коли я в дитинстві була, ми були молоді і дурні», - заявила Настя.

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