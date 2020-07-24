Потап вспомнил аварию с Настей Каменских 11-летней давности и не смог сдержать слез

Репер Потап в интервью вспомнил о смертельном ДТП, которое произошло в далеком 2009 году. Тогда участницей его стала Настя Каменских, для которой авария была поворотной точкой в судьбе, пишет Politeka.net

Потап вспомнил, что тогда, в 2009 году, Настя Каменских несколько лет состояла в крепких отношениях с бывшим бойфрендом Владимиром Дятловым. Вместе с его родителями и младшей сестрой звезда ехала из Киева в Николаев, чтобы отметить день рождения.

Где-то на середине пути их автомобиль попал в аварию, которая унесла жизни сразу троих человек – мамы, папы и младшей сестры молодого человека певицы. Настя Каменских и Владимир остались живы. Их доставили в местную больницу, где Насте Каменских зашивали ногу и голову.

«Они сели в машину, и она восемь раз перевернулась в аварии. Настя вылетела, выбила головой стекло. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти» - рассказал Потап.

При этом, отношения длиной в четыре года, после аварии прервались, хотя Владислав и Анастасия остались хорошими друзьями. Однако, Потап верит, что авария стала поворотным моментом и кардинально изменила судьбу певицы. В частности, через месяц после аварии дуэт «Потап и Настя» собирались снимать свой первый клип, а сама Настя не раз говорила, что именно ДТП привело ее к славе и признанию.

Кроме того, как отмечает Потап, у Насти поменялось и отношение к жизни – теперь певицу не волнуют хейтеры, зависти и лицемерие, поскольку она видит в жизни только главное и не переживает по пустякам. Во время этих слов о любимой рэпер не смог сдержать слез.

Напомним, счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались..."

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