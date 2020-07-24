Російський шоумен Максим Галкін похвалився спортивною активністю дітей від Алли Пугачової

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував домашнє відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

У ролику дочка Галкіна і Пугачової, Ліза, займається на гімнастичних кільцях. Перший стрибок виявився невдалим, але з другої спроби дівчинка дострибнула до них, а потім почала розгойдуватися. Мабуть, погода видалася прохолодною, тому що на малій штани, кофта і джинсова курточка.

Слідом за нею свої акробатичні здібності показав брат - Гаррі. Хлопчик вбрався в стилі мілітарі: камуфляжну футболку і такі ж штани, на голові у нього можна помітити пов'язку. Гаррі видерся на мотузяну сітку, а потім зістрибнув, вхопившись за кільця. Наостанок миготить і сама Алла Пугачова, яка вирішила розгойдати сина.

"Рембо і гімнастка", - підписав відео артист.

Багато користувачів соціальної мережі пораділи сімейної ідилії Максима Галкіна, Алли Пугачової, а також їх дітей в коментарях:

"Діти просто чарівні"; "Обожнюю цих діток"; "Ну що...просто милота. Щастя і здоров'я сім'ї"; "Я захоплююся Вашою родиною!!!))) Дай Вам Бог!!!!))) Будьте щасливі!!!))😘😘😘"; "Які молодці 😎😎"; "Солодка парочка💕"; "Молодці хлопці, не сидять з гаджетами😋. Ліза така наполеглива, завжди домагається своїх цілей👍"; "Ось воно, справжнє сімейне щастя!!!!!!👍👍👍"; "Молодці діти, спортивні які😍😍😍❤️❤️❤️"; "Зайчика наші улюблені!!!❤️❤️❤️"; "Сміх Аллуси-це просто щось чарівне! ❤️ Настрій одразу покращується!😍🔥🔥😍".

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