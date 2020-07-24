Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", вразила новим чарівним чином

Як повідомляє Politeka.net, фото знаменитості з'явилося на сторінці в Instagram.

"Зовсім скоро вихідні. Чим плануєте зайнятися? 😋", - підписала публікацію Тетяна Кравченко.

На знімку актриса позує в легкому домашньому образі. На ній можна помітити яскраву помаранчеву футболку із забавним малюнком, а на голові зав'язана хустка в червоний горошок. Сама Тетяна Кравченко дивиться в камеру з радісною посмішкою, яка світиться щастям і радістю.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність зірки популярного серіалу і залишили багато позитивних коментарів:

"Поїдемо на дачу, сайку будувати для 'Черчіля'!!!)))) 😍😍😂😂 Коли ж ми побачимо Сватів??? Дуже вам всім нудьгуємо!!! Цей прекрасний фільм, обожнюємо його переглядаю по кілька разів і просто відпочиваємо!! Спасибі вам усім, за цей фільм!!!"; "Красавушка!"; "Я Вас люблю, обожнюю. Валюхаааа"; "Красуня! Найкраща!💖👍"; "Ви просто 👍👍👍 як я вас обожнюю😘😘😘".

Раніше Тетяна Кравченко здивувала фанатів розпатланим виглядом. На одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Кравченко постала з розпатланою зачіскою, але незмінною червоною помадою на губах і променистою посмішкою.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" з червоними губами потрясла зовнішнім виглядом, актриса помолодшала на очах: фото.