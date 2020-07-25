Курс валют в Україні 25 липня покаже справжню силу гривні, яка після вихідних задасть справжню «екзекуцію» долару і євро

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар після вихідних просяде, почавши торги з -12,2 гривні. До середини минулого дня валюта вже впала до 2773,82 гривні, проте до кінця дня знову почала набирати позиції.

Євро також дістанеться: після вихідних валюта просяде на 1,6 гривні.

Курс валют в Україні на 25 липня, згідно з прогнозом НБУ:

100 доларів 2787,79 грн;

100 євро —3223,66 грн.

Російську національну валюту сьогодні можна буде придбати за 3,9059 грн (за десять російських рублів).

Як повідомлялося раніше, стало відомо, чому курс долара росте другий тиждень поспіль. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, курс американської валюти в Україні зростає через психологічних факторів, і для подорожчання вистачило навіть заяви про девальвацію гривні.

Сологуб також нагадав українцям, що перший раз курс долара різко зріс після відставки ексглави регулятора Якова Смолія.

"В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що населення купує валюту, купують валюту бізнес", - цитує його пресслужба Нацбанку.

Нагадаємо, що новий глава НБУ осоромився безглуздою заявою: що чекає долар.

Як повідомляла Politeka, валюту підвищать вже на цьому тижні, українців попередили про різкий стрибок.

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