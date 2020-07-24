Стало известно, почему курс доллара растет вторую неделю подряд

Как передает Politeka.net, об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, курс американской валюты в Украине растет из-за психологических факторов, и для подорожания хватило даже заявления о девальвации гривны.

Сологуб также напомнил украинцам, что первый раз курс доллара резко вырос после отставки экс-главы регулятора Якова Смолия.

"В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы видим, что покупает валюту население, покупают валюту бизнес", - цитирует его пресс-служба Нацбанка.

По мнению замглавы Национального банка, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".

Сологуб также добавил, что лишь за три дня государственный регулятор потратил $350 млн для сглаживания резких колебаний курса доллара.

Подытоживая, замглавы Нацбанка подчеркнул, что на сегодняшний день нет фундаментальных причин для роста курса доллара, наоборот ситуация с платежным балансом благоприятная.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко. По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

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