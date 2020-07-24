Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова влаштувала гарячу зйомку в чорному боді

Після того, як Даша знайшла популярність завдяки шоу і скандального фіналу, дівчина не стала зупинятися на досягнутому і тепер активно веде профіль у соціальній мережі Instagram.

Щоб підтримувати "рівень", дівчина почала активніше зніматися в нових фотосесіях, робитися бекстейдж-кадрами і привертати увагу до себе формами, які не соромиться показати.

Займаючись гімнастикою професійно, дівчина також вирішила провести марафон, в якому вчить фанатів спадиться на шпагат, розповідає про вправи для розминки, правильної розтяжки і проблеми, які можуть виникнути по ходу заняття. В цей раз в розділі Сторі Даша показала, як знімається в новій фотосесії в одному лише чорному боді, вдало подчеркнувшем її фігуру.

Виставивши напоказ свої форми і прикрившись частково тонкою тканиною, Даша жартома написала, що її "знову роздягли". Але, судячи з яскравої посмішки Ульянової, сама вона не проти сміливих кадрів.

Також Даша Ульянова блиснула своїм головним достоїнством. Не секрет, що Даша сильно збільшила свої губи і навіть розповіла про те, що пишатися своїми змінами:«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими».

Тепер дівчина всіляко підкреслює свою гідність, родзинку в зовнішності. Гімнастка також розповідає, що ще до зб губ виглядала інакше - важила 67 кілограм і не подобалася собі.

Зараз все інакше, тому Даша не боїться показати себе і шанувальники тут же реагують на її пости:

«У справах 😅 всім чудового настрою 🥰», - написала Ульянова.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«найкраща❤️», «Звичайно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красуня🔥🔥🔥», «ох як хороша!👌🏻 🔥», «Даша що за олівець або помада на губах? Спасибі😁», «Красуня❤️❤️», «При всій повазі але джолі відпочиває», «Нереальна Дівчина!👸🏽💝», «Дівчата чекаємо вас в гості🔥🔥🔥», «Взаємно 🌹».

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