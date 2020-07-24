Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова устроила жаркую съемку в черном боди

После того, как Даша обрела популярность благодаря шоу и скандальному финалу, девушка не стала останавливаться на достигнутом и теперь активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм.

Чтобы поддерживать "уровень", девушка начала активнее сниматься в новых фотосессиях, делаться бекстейдж-кадрами и привлекать внимание к себе формами, которые не стесняется показать.

Занимаясь гимнастикой профессионально, девушка также решила провести марафон, в котором учит фанатов спадиться на шпагат, рассказывает об упражнениях для разминки, правильной растяжки и проблемах, которые могут возникнуть по ходу занятия. В этот раз в разделе Стори Даша показала, как снимается в новой фотосессии в одном лишь черном боди, удачно подчеркнувшем ее фигуру.

Выставив свои формы напоказ и прикрывшись частично тонкой тканью, Даша в шутку написала, что ее "снова раздели". Но, судя по яркой улыбке Ульяновой, сама она не против смелых кадров.

Также Даша Ульянова блеснула своим главным достоинством. Не секрет, что Даша сильно увеличила свои губы и даже рассказала о том, что гордиться своими переменами:«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми».

Теперь девушка всячески подчеркивает свое достоинство, изюминку во внешности. Гимнастка также рассказывает, что еще до увеличени губ выглядела иначе - весила 67 килограмм и не нравилась себе.

Сейчас все иначе, поэтому Даша не боится показать себя и поклонники тут же реагируют на ее посты:

«В делах 😅 всем прекрасного настроения 🥰», - написала Ульянова.

Вот что ответили пользователи сети:

«Самая лучшая❤️», «Конечно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красотка🔥🔥🔥», «ох как хороша!👌🏻 🔥», «Даша что за карандаш или помада на губах? Спасибо😁», «Красотка❤️❤️», «При всем уважении но джоли отдыхает», «Нереальная Девушка!👸🏽💝», «Девчонки ждём вас в гости🔥🔥🔥», «Взаимно 🌹».

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