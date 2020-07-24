Російська актриса Христина Асмус показала комічний момент зі зйомок

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте до кінця).

На викладених кадрах Христина Асмус в розкішному чорному платті, під яким очевидно немає бюстгальтера, йде по коридору, але раптово падає, підвернувши ногу. Акторка показала великим планом свою особу, яка щосили намагається зберегти незворушний вираз разом з гідним виглядом.

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"Головне не падати духом! 😂😂😂", - наголосила Христина Асмус в описі.

Деякі користувачі соціальної мережі всерйоз занепокоїлися станом знаменитості після неприємного випадку, але багато хто сприйняв ситуацію з гумором:

"Ніжка ціла? Не пошкодила?"; "Як же це граціозно - твоя хода🌺; "Класне плаття 👌"; "Я за вас боюся! Будьте акуратніше"; "Правильно, а якщо і впала,то з видом «так і задумано!!!»😁👏🏻"; "Ох,так ніжку вивернула😱. Бережіть себе☺️🌹🌹🌹"; "Навіть падаєш красиво"; "Яка зухвала 😉👌 пощастило Бульдогу😎👍".

В кінці червня 32-річна Христина Асмус і її чоловік Гарік Харламов заявили про своє розставання. Поки пара знаходиться в процесі розлучення. У артистів є спільна дочка Анастасія.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.