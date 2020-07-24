Российская актриса Кристина Асмус показала комичный момент со съемок

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

На выложенных кадрах Кристина Асмус в роскошном черном платье, под которым очевидно нет бюстгальтера, идет по корридору, но внезапно падает, подвернув ногу. Актриса показала крупным планом свое лицо, которое изо всех сил пытается сохранить невозмутимое выражение вместе с достойным видом.

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"Главное не падать духом! 😂😂😂", - подчеркнула Кристина Асмус в описании.

Некоторые пользователи социально сети всерьез обеспокоились состоянием знаменитости после неприятного случая, но многие восприняли ситуацию с юмором:

"Ножка целая? Не повредила?"; "Как же это грациозно - твоя походка🌺; "Классное платье 👌"; "Я за вас испугалась! Будьте аккуратнее"; "Правильно, а если и упала,то с видом «так и задумано!!!»😁👏🏻"; "Ох,так ножку вывернула😱. Берегите себя☺️🌹🌹🌹"; "Даже падаешь красиво"; "Какая дерзкая 😉👌 повезло Бульдогу😎👍".

В конце июня 32-летняя Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов заявили о своем расставании. Пока пара находится в процессе развода. У артистов есть совместная дочь Анастасия.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.