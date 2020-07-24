Топ-модель Ірина Шейк, яка в минулому була дівчиною футболіста Кріштіану Ронадлу показала, як відпочиває влітку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото Ірина Шейк розвалилася на газоні, млосно прикривши очі. На ній надіто різнобарвне смугасте плаття з великим вирізом на грудях. Крізь нього можна помітити, що на моделі немає бюстгальтера. Ірина пікантно зігнула одну ногу в коліні, через що сукня непристойно задерлася до стегна.

"Літні дні", - підписала публікацію красуня.

Багато користувачів соціальної мережі захоплювалися зовнішнім виглядом Ірини Шейк і залишили багато позитивних коментарів:

"Так прекрасна і чудова"; "Землячка ❤️"; "Гарна, як завжди"; "Красуня"; "найкрасивіша жінка"; "Виглядаєш приголомшливо"; "Ірина навіть валяється красиво) 🔥"; "Королева, тут по-іншому і не скажеш❤️"; "Справжня бомба"; "З цими смужками ти ще довше)"; "Богиня"; "Яке гарне фото!!! 💚💚💚💚💚і незвичайна Ірина!!!! ❤️"; "Солодка дівчина! і солодощів додому не треба!".

Нагадаємо, Ірина Шейк розляглася на підлозі, блиснувши божественним тілом.

А ще Politeka писала, що роздягнена Ірина Шейк без сорому розкинула ноги перед дзеркалом у ванній.

Також Politeka повідомляла, що Ірина Шейк довела до божевілля відомого актора своїми нереальними формами.