Топ-модель Ирина Шейк, которая в прошлом была девушкой футболиста Криштиану Ронадлу показала, как отдыхает этим летом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

На фото Ирина Шейк развалилась на газоне, томно прикрыв глаза. На ней надето разноцветное полосатое платье с большим вырезом на груди. Сквозь него можно заметить, что на модели нет бюстгальтера. Ирина пикантно согнула одну ногу в колене, из-за чего платье неприлично задралось до бедра.

"Летние деньки", - подписала публикацию красотка.

Многие пользователи социальной сети восхитились внешним видом Ирины Шейк и оставили много позитивных комментариев:

"Так прекрасна и восхитительна"; "Землячка ❤️"; "Красива, как всегда"; "Красотка"; "Самая красивая женщина"; "Выглядишь потрясающе"; "Ирина даже валяется красиво) 🔥"; "Королева, тут по-другому и не скажешь❤️"; "Настоящая бомба"; "С этими полосками ты ещё длиннее)"; "Богиня"; "Какое красивое фото!!! 💚💚💚💚💚и необыкновенная Ирина!!!! ❤️"; "Сладкая девушка! и сладостей домой не надо!".

Напомним, Ирина Шейк разлеглась на полу, сверкнув божественным телом.

А еще Politeka писала, что раздетая Ирина Шейк без стеснений раскинула ноги перед зеркалом в ванной.

Также Politeka сообщала, что Ирина Шейк довела до безумия известного актера своими нереальными формами.