Зірки, що постійно виступають на сцені, знають, як привернути увагу до своєї яскравої зовнішності

Артистки найчастіше воліють ефектні вбрання на публіці, зручні домашні і незвичайні для прем'єри кліпу або пісні. При цьому всі вони, найчастіше, досить пікантні. Вирізи, принти, рюші і модні дизайни – все це звертає увагу шанувальників на фігуру зірок.

Причому тепер артистки, які схудли або ж просто привели в порядок свою фігуру, не соромляться її показати. Співачки люблять підбирати такі наряди, декольте в яких навряд чи можна назвати скромним. З цього приводу Politeka.net представляє вам топ спокусливих і спекотних образів знаменитостей, які вразили декольте в сміливих нарядах.

Молода і популярна співачка Аліна Гросу, раніше переїхала жити в РФ, завжди старется вибрати вбрання з акцентом на пишні груди. Після весілля дівчина все також балує себе модними фотосесіями і не соромиться демонструвати переваги.

А ось ефектна актриса, переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" і майбутня "Холостячка" Ксенія Мішина попри ефектну і вражаючу зовнішність воліє скромні декольте. І хоча зірка може знятися без білизни, вона ніколи не робить це вульгарно. Як видно на одному з фото, Ксенія полюбляє елегантні і стержанные образи, хоча їй і є що показати".

Переможниця десятого сезону "Холостяка" Даша ульянова навпаки - дуже любить себе і свої форми, які намагається показати завжди і скрізь в сміливих нарядах. Дівчина після схуднення з радістю надеват зухвалі вбрання, оголюють її форми.

Тіна Кароль, також, як і Ксенія Мішина, воліє скромні і стримані образи, а також мінімум відвертих фотосесій. Втім, з кожним місяцем зірка стає більш відкритою. Серед її нарядів почали з'являтися сукні з дійсно великими вирізами в зоні декольте.

Регіна Тодоренко після народження сина початку підкреслювати свою фігуру різними нарядами, адже після пологів скинула 18 кілограм і завжди демонстриет змінилася фігуру без збентеження. Також дівчина любить класичні образи, але від фотосесій в купальниках ніколи не відмовляється.

Струнка мама двох діток - красунь-дочок Маші і Аліси ніколи не соромилася свого тіла. Співачка не тільки багато займається в спортзалі, привчають дівчаток до того ж, але ще й правильно харчується, готує солодощі і багато іншого сама. При всьому цьому Оля встигає вражати фігурою на зйомках. Полякову часто називають "довгоногої Барбі", адже вона виглядає дуже на неї схожою.

Схудла на двадцять кілограмів Настя Каменських не приховує своїх форм більше. В профілі зірки в Instagram все більше фото з акцентами на її форми, а сама вона продовжує шукати себе, змінюючи імідж і хвастась засмаглим тілом в тісних сукнях.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

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