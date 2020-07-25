Звезды, постоянно выступающие на сцене, знают, как привлечь внимание к своей яркой внешности

Артистки чаще всего предпочитают эффектные наряды на публике, удобные домашние и необычные для премьеры клипа или песни. При этом все они, чаще всего, довольно пикантны. Вырезы, принты, рюши и модные дизайны – все это обращает внимание поклонников на фигуру звезд.

Причем теперь артистки, которые похудели или же просто привели в порядок свою фигуру, не стесняются ее показать. Певицы любят подбирать такие наряды, декольте в которых едва ли можно назвать скромным. По этому поводу Politeka.net представляет вам топ соблазнительных и знойных образов знаменитостей, которые поразили декольте в смелых нарядах.

Молодая и популярная певица Алина Гросу, ранее переехавшая жить в РФ, всегда старется выбрать наряды с акцентом на пышную грудь. После свадьбы девушка все также балует себя модными фотосессиями и не стесняется демонстрировать достоинства.

А вот эффектная актриса, победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" и будущая "Холостячка" Ксения Мишина несмотря на эффектную и поразительную внешность предпочитает скромные декольте. И хотя звезда может сняться без белья, она никогда не делает это вульгарно. Как видно на одном из фото, Ксения любит элегантные и стержанные образы, хотя ей и есть "что показать".

Победительница десятого сезона "Холостяка" Даша ульянова напротив - очень любит себя и свои формы, которые старается показать всегда и везде в смелых нарядах. Девушка после похудения с радостью надеват дерзкие наряды, оголяющие ее формы.

Тина Кароль, также, как и Ксения Мишина, предпочитает скромные и сдержанные образы, а также минимум откровенных фотосессий. Впрочем, с каждым месяцем звезда становится более открытой. Среди ее нарядов начали появляться платья с дествительно внушительными вырезами в зоне декольте.

Регина Тодоренко после рождения сына начала подчеркивать свою фигуру самыми разными нарядами, ведь после родов сбросила 18 килограм и всегда демонстриет изменившуюся фигуру без смущения. Также девушка любит классические образы, но от фотосессий в купальниках никогда не отказывается.

Стройная мама двух деток - красавиц дочерей Маши и Алисы никогда не стеснялась своего тела. Певица не только много занимается в спортзале, приучает девочек к тому же, но еще и правильно питается, готовит сладости и многое другое сама. При всем этом Оля успевает поражать фигурой на съемках. Полякову часто называют "длинноногой Барби", ведь она выглядит очень на нее похожей.

Похудевшая на двадцать килограмм Настя Каменских не скрывает свох форм больше. В профиле звезды в Инстаграм все больше фото с акцентами на ее формы, а сама она продолжает искать себя, меняя имидж и хвастась загорелым телом в тесных платьях.

Напомним, что Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

Как сообщала Politeka, эпатажная Бузова без стеснения осталась в одних трусах: "Фурор".

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