Колишня учасниця групи Nikita, співачка і діджей Анастасія Кумейко блиснула фігуркою в одному ліфчику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому танцювала біля холодильника. На співачці були білі штани, а верхній одяг вона вирішила скинути з себе. Крім цього, красуня використовувала фільтр, який надів їй на обличчя шкіряну маску зайчика. Таким чином, Кумейко буквально влаштувала рольові ігри на кухні.

«Ох як гарно видно мої бублички, цукерки та інші «секретики» ідеальної фігури», - підписала зірка перше сторіс.

На другому відео вона зазначила: «Відрощую волосся для певних цілей». Ймовірно, красуня натякнула, що волоссям можна з легкістю прикрити голе тіло. Також співачка додала: «Який же у мене крутий мікс». І продовжила танцювати.

Варто відзначити, що Кумейко досить часто влаштовує спонтанні вистави на своїй кухні. Вона часто танцює у відвертих вбраннях. Втім, під час роботи в групі образи дівчат були такими ж відвертими.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко поділилася знімком, на якому позувала у вбранні без штанів, виставивши напоказ ідеальні ніжки. Величезні рукави костюма виглядали вражаюче.

«Зібралася, і залишилася вдома», — пожартувала артистка під фото.

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