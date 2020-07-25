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Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд приміряла кілька спокусливих нарядів

Як передає Politeka.net, свіжі фото зі зйомки з'явилися в Instagram зірки. Модель влаштувала справжнє шоу для своїх шанувальників, демонструючи їм спокусливі наряди.

Спочатку красуня одягла білий піджак на голе тіло. Модель притиснула свою апетитну гордість щільною тканиною, давши розгледіти "найсмачніше".

Після цього, вона змінила піджак на яскраво рожевий, все ще залишаючись оголеною. У цьому вбранні дівчина виглядала ще гарячіше.

Третій образ Ебігейл сподобався всім. Модель одягла мереживну білизну чорного кольору, а зверху накинула білий піджак. Дівчина показувала себе в повний зріст, даючи розгледіти свої пишні форми.

В кінці красуня вирішила бути більш скромною. Вона одягла білу сукню і зробила селфі. Варто зазначити, що демонстрація нарядів вийшла досить спекотною.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд показала себе у всій красі, надівши мініатюрний купальник від модного бренду. Модель ледь прикрила свої «м'ячики». Фанати змогли насолодитися видом пишних грудей, тонкої талії і округлих стегон.

Крім цього, нещодавно модель опублікувала фото в яскравому купальнику, який обтягнув її фігурку. Важко пройти повз такої краси.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні: "Солодка брюнеточка".

А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд в піджаку без білизни блиснула значними «подружками»: ідеальний ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд в прозорій білизні блиснула бездоганними "подружками": "Малишка".