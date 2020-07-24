Дощовий атмосферний фронт ніяк не може залишити територію України

Відповідний прогноз погоди у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, антициклон Albrecht, який також прийшов до України, не може порозганяти дощі з Заходу України, тому атмосферний фронт знову прорветься до нашої країни.

"Тому 25-го липня в більшості областей України завтра все ж переважатиме суха погода, проте в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, пройдуть місцями короткочасні грозові дощі.

У неділю, 26-го липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними", - попередила синоптик у своєму Facebook.

За прогнозом Наталки Діденко, завтра, 25 липня, буде досить тепло. Вдень стовпчики термометрів піднимуться до +30 градусів, на Півдні очікується від +27 до +33 градусів.

"У Києві в суботу - без істотних опадів, хіба ввечері та вже у неділю - ймовірний дощ з грозою. Температура повітря дозволить брати мінімум речей на відпочинок, очікується +26+29 градусів", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди для України на кінець липня поточного року. Експерт говорив, що кінець місяця буде дощовим і дуже теплим – температура може досягти позначки в +27...+29 градусів.

Також ми попереджали, що друга половина місяця буде спекотною, однак ближче до кінця липня можливе пониження температури до 20 градусів тепла. Температурні коливання не виключені і в серпні. І хоча дуже великої спеки не передбачається в останній місяць літа, проте високі температури вірогідні. Також серпень відзначиться тривалими сухими періодами.

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