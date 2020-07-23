Дощова погода поки що остаточно не йде з території України
Про це у своєму прогнозі погоди на завтра, 24 липня, розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, Україна завтра загалом належатиме сухій погоді з високим атмосферним тиском.
Але у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.
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"Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині. Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26+32 градуси", - попередила Діденко у своєму Facebook.
Що стосується української столиці, то завтра, 24 липня, у Києві опадів не очікується.
"У Києві завтра істотні опади - навряд. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів", - додала синоптик.
Підсумовуючи, Наталка Діденко зазначила, що на вихідних ще більше потеплішає, але у деяких регіонах будуть грозові дощі.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди для України на кінець липня поточного року. Експерт говорив, що кінець місяця буде дощовим і дуже теплим – температура може досягти позначки в +27...+29 градусів.
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