Дощова погода поки що остаточно не йде з території України

Про це у своєму прогнозі погоди на завтра, 24 липня, розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, Україна завтра загалом належатиме сухій погоді з високим атмосферним тиском.

Але у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

"Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині. Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23+28 градусів, на Півдні та південному сході +26+32 градуси", - попередила Діденко у своєму Facebook.

Що стосується української столиці, то завтра, 24 липня, у Києві опадів не очікується.

"У Києві завтра істотні опади - навряд. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів", - додала синоптик.

Підсумовуючи, Наталка Діденко зазначила, що на вихідних ще більше потеплішає, але у деяких регіонах будуть грозові дощі.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди для України на кінець липня поточного року. Експерт говорив, що кінець місяця буде дощовим і дуже теплим – температура може досягти позначки в +27...+29 градусів.

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