Такої погоди не було вже давно

Погода в Україні 23 липня влаштує справжнє свято, грозові дощі нарешті покинуть територію країни

Про це повідомляє Politeka.

Так, сьогодні жителів західних регіонів чекає своєрідна «перепочинок», адже останнім часом області тут щедро заливало дощем. Також часто були й грози. Синоптики прогнозують тут від 21 до 24 градусів вище нуля вдень і близько 9-13 зі знаком «плюс» вночі.

Українцям на півночі пощастить не менше: тепла і безхмарна погода порадує денними 21-24 градусами тепла. Вночі їх змінять +10+14 вище нуля.

Безхмарною сьогодні буде погода і в центральних регіонах. В Укргідрометцентрі стверджують, що вдень стовпчик термометра підніметься до 22-26 градусів тепла. Вночі ж показник знизиться до 11-14 градусів.

Жителям південних областей варто очікувати ще більш спекотної погоди: від 25 до 29 спеки вдень і 15-19 градусів тепла вночі.

Без опадів сьогодні буде і на сході України. Тут літо порадує комфортними 25-27 за Цельсієм. Вночі, правда, буде свіже: від 11 до 15 тепла.

Київ і область сьогодні чекає спекотна та безхмарна погода, яку будуть супроводжувати 21-23 градуси тепла вдень. У нічний час доби буде трохи прохолодно: від 11 до 13 за Цельсієм.

Проте, стверджують синоптики, не все так просто: жителів у ряді регіонів попередили про підвищену пожежної небезпеки. Зокрема, це стосується українців, які проживають у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях. Також варто бути уважніше жителям анексованого Криму.

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