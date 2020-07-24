Погода в Україні 24 липня влаштує приємний сюрприз, спека і сонце накриють практично всі регіони країни, крім однієї області

Про це повідомляє Politeka.

Так, на півночі України буде сонячно та сухо. Про дощі можна сміливо забути, адже їх замінять денні 24-26 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 11-14 за Цельсієм.

У центральних регіонах очікується від 24 до 31 вище нуля, без опадів. Вночі їх змінять 12-14 за Цельсієм.

На півдні України очікується сухо і тепло: від 25 до 30 градусів зі знаком «плюс». Уночі буде свіже: від 17 до 20 тепла.

Українцям на сході варто очікувати денних 25-27 градусів і безхмарного неба. Вночі похолодає до 11-14 за Цельсієм.

Жителям західної України варто очікувати також безхмарним і сухий походи. Однак на Закарпатті все-таки будуть дощі. З грозами. Попри це, повітря прогріється до 23-25 градусів тепла. Вночі їх змінить 10-14 градусів.

Жителів Києва та області сьогодні погода порадує денними 23-26 градусами за Цельсієм. Про дощі можна сміливо забути. Вночі очікуються «свіжі» 10-13 зі знаком «плюс».

Синоптики в Укргідрометцентрі стверджують, що у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях, а також на території анексованого українського Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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