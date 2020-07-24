Дождливый атмосферный фронт никак не может покинуть территорию Украины

Соответствующий прогноз погоды в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, антициклон Albrecht, который также пришел в Украину, не может разогнать дожди с Запада Украины, поэтому атмосферный фронт снова прорвется к нашей стране.

"Поэтому 25-го июля в большинстве областей Украины завтра все же будет преобладать сухая погода, однако в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье, 26-го июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными", - предупредила синоптик в своем Facebook.

По прогнозу Натальи Диденко, завтра, 25 июля, будет достаточно тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, на Юге ожидается от +27 до +33 градусов.

"В Киеве в субботу - без существенных осадков, разве вечером и уже в воскресенье вероятен дождь с грозой. Температура воздуха позволит брать минимум вещей на отдых, ожидается +26+29 градусов", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на конец июля текущего года. Эксперт говорил, что конец месяца будет дождливым и очень теплым – температура может достигнуть отметки в +27...+29 градусов.

Также мы предупреждали, что вторая половина месяца будет жаркой, однако ближе к концу июля возможно понижение температуры до 20 градусов тепла. Температурные колебания не исключены и в августе. И хотя очень большой жары не предвидится в последний месяц лета, однако высокие температуры вероятны. Также август отметится длительными сухими периодами.

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