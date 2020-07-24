Українці продовжують втрачати власні гроші через збої у роботі Приватбанку

Про новий кричущий випадок розповіла незадоволена клієнтка, яка також опублікувала негативний відгук на порталі Мінфін.

За її словами, вона вносила гроші через термінал Приватбанку, пройшовши авторизацію через мобільний телефон, але кошти так і не були зараховані.

"Поповнювала картку на терміналі. Авторизувалася через номер телефону. Поклала 350 грн. (номінал 200, 100 і 50 грн.), потім потрібно було сплатити комісію, мою купюру приймати не захотіло і поки я дістала іншу купюру в 10 грн. термінал мене запитав «тут я ще». Відповіла «Так» і після цього мене викинуло в головне меню без будь-якого підтвердження або квитанцій", - розповідає незадоволена клієнтка.

Жінка також додала, що в Приватбанку спершу створили заявку на повернення коштів, але гроші їй поки не повернули.

"На питання, як довго може вирішуватися питання була відповідь що все залежить від інкасації, від 1 до 14 робочих днів. Питання: як довго мені чекати повернення моїх грошей і чому через якийсь незрозумілий збій терміналу я повинна залишатися без оплати і будь-яких підтверджуючих документів?", - вона задалася питанням в кінці негативного відгуку.

"Добрий день! Для ухвалення рішення за заявкою нам необхідно отримати звіт щодо залишку коштів у пристрої, інкасувати його. Ми дуже стараємося встигнути надати відповідь в найкоротший термін.

З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник державного банку.

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