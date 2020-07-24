Украинцы продолжают терять собственные деньги из-за сбоев работе ПриватБанка

О новом вопиющем случае рассказала недовольная клиентка, которая также опубликовала негативный отзыв на портале Минфин.

По ее словам, она вносила деньги через терминал ПриватБанка, пройдя авторизацию через мобильный телефон, но средства так и не были зачислены.

"Пополняла карточку в терминале. Авторизировалась через номер телефона. Положила 350 грн. (номинал 200, 100 и 50 грн.), потом нужно было оплатить комиссию, мою купюру принимать не захотело и пока я достала другую купюру в 10 грн. терминал меня спросил «тут ли я еще». Ответила «Да» и после этого меня выбросило в главное меню без какого либо подтверждения или квитанций", - рассказывает недовольная клиентка.

Женщина также добавила, что в ПриватБанке сперва создали заявку на возврат средств, но деньги ей пока не вернули.

"На вопрос как долго может решаться вопрос был ответ что всё зависит от инкассации, от 1 до 14 рабочих дней. Вопрос: как долго мне ждать возврата моих денег и почему через какой-то непонятный сбой терминала я должна оставаться без оплаты и каких либо подтверждающих документов?", - задалась она вопросом в конце негативного отзыва.

"Добрый день! Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет по остатка средств в устройстве, инкассировать его. Мы очень стараемся успеть дать ответ в кратчайший срок. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление