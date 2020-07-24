Російський співак Микола Басков справив справжній фурор в мережі

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, яке викликало дуже бурхливу реакцію, передає Politeka.net.

Микола Басков анонсував вихід нового кліпу. Для цього співак опублікував знімок в яскравому образі. Басков позує в червоному костюмі, сидячи на Rolls-Royce.

Зазначимо, зовнішній вигляд співака зібрав безліч компліментів.

«Образ супер🔥🔥🔥», «Який чоловік!!!», «Прекрасний», «Про боже який чоловік🔥🔥🔥», «Коля, просто офігєть!!!😍😍😍 Красень!!! 😍😍 Немає слів!!!🙌 Молодчина, так тримати!!!», «Нереально красивий 😍😍😍 чекаємо кліп з нетерпінням!!», «Ти найкращий артист», «Николаааааай!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Ну тут вже точно ніколи не розлюбиш твій лалі ла лай!!», «Вау😍👍🔥 Микола, виглядаєте просто карколомно!!», - захоплюється Мережу.

Не встояв навіть екс-коханий Наталки Корольової - Ігор Ніколаєв. Він поставив публікації Баскова «лайк».

Раніше ми повідомляли, що Ивлеева з "Орла і Решки" показала кадр зі зйомок випуску з Басковим, на якому поставила його в незручну позу. Микола лежав на спині з краще задерті ногами, з яких вони спорудили щось, що нагадує лук для стрільби.

Нагадаємо, що сильно худого Миколи Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".

Як повідомляла Politeka, підпилий Басков ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?».

Також Politeka писала, що з'явилося фото могили Баскова: Лобода не стрималася, «Світла пам'ять».