Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кардашьян, похвалилася дивною фігурою в тісному спортивному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Бахарі наділа тісні лосини, які обтягнули її пишні стегна і зробили акцент на тонкій талії. Наверх модель одягла тісний топ, з якого ледь не випали її апетитні груди. Красуня виглядала чудово. Вона зізналася, що п'є спортивні добавки, щоб тримати себе у формі.

За кілька годин пост красуні зібрав майже 2 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ваше тіло шалено ідеально», «Вау, ти красивіше, ніж ми думаємо», «Ми знаємо, що ви робите операції», «Так гарно», «Гаряча», «Яка гарна», «Бомба уповільненої дії», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі блиснула розкішною фігуркою в комбінезоні. Дівчина приміряла нетиповий для її фігури костюм, але сів він на неї ідеально. Комбінезон не приховав її пишні форми, а, навпаки, зробив на них акцент. Округлі стегна Бахарі були сильно обтягнуті щільною тканиною, а груди ледве не випали з відвертого вбрання.

Крім цього, нещодавно Бахарі позувала в ніжному рожевому платті, яке обтянуло її пишну фігуру.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі не змогла втримати "персики" в королівському декольте: "Справжня лялька".

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб у величезне декольте: "Смачні диньки".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі полонила розміром «м'ячиків» у тісному купальнику з мотузок: «Східна принцеса».