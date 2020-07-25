Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Кардашьян, похвасталась удивительной фигурой в тесном спортивном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Бахари надела тесные лосины, которые обтянули ее пышные бедра и сделали акцент на тонкой талии. Наверх модель надела тесный топ, из которого чуть не вывалилась ее аппетитная грудь. Выглядела красотка превосходно. Она призналась, что пьет спортивные добавки, чтобы держать себя в форме.

За несколько часов пост красотки собрал почти 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ваше тело безумно идеально», «Вау, ты красивее, чем мы думаем», «Мы знаем, что вы делаете операции», «Так красиво», «Горячая», «Какая красивая», «Бомба замедленного действия», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари сверкнула роскошной фигуркой в комбинезоне. Девушка примеряла нетипичный для ее фигуры костюм, но сел он на нее идеально. Комбинезон не скрыл ее пышные формы, а, наоборот, сделал на них акцент. Округлые бедра Бахари были сильно обтянуты плотной тканью, а грудь едва не вывалилась из откровенного наряда.

Кроме этого, недавно Бахари позировала в нежном розовом платье, которое обтянуло ее пышную фигуру.

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».