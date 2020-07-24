Герцоги Меган Маркл і принц Гаррі страждають через вторгнення в їх особисте життя

Про це інформує Sky News.

Відомо, що колишні герцоги подали в суд через те, що невідомі атакували їх сім'ю з допомогою БПЛА.

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися звернутися за допомогою до суду після того, як невідомі, використовуючи дрони, фотографували їх 14-місячного Арчі.

Квадрокоптери запускалися в небо не менше трьох разів на день і могли робити свої обльоти і рано вранці, і пізно ввечері, доставляючи занепокоєння сусідам і порушуючи сон малюка.

У позові герцогів сказано, що папараці вже прорізали дірки в огорожі навколо будинку, щоб зробити знімки. Меган Маркл і принц Гаррі намагалася це ігнорувати, але недавня атака з повітря з дронів стала «останньою краплею для будь-якого батька».

Колишні герцоги Сассекські також стверджують, що хтось продавав фотографії Арчі, брехливо стверджуючи, що вони були зроблені під час нещодавньої публічної прогулянки. Але 14-місячний Арчі не був на публіці з тих пір, як сім'я втекла з палацу до Каліфорнії.

Раніше ми розповідали про те, що на колишніх герцогів Меган Маркл і Гаррі оголосили справжнє «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька знімків, вони перейшли до «плану Б».

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекських в Каліфорнії за допомогою безпілотників.

Про це поліцейські вказали у своїх рапортах, які опинилися в розпорядженні журналістів. Дрони облітали ділянка Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі.

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