Герцоги Меган Маркл и принц Гарри страдают из-за вторжения в их личную жизнь

Об этом информирует Sky News.

Известно, что бывшие герцоги подали в суд из-за того, что неизвестные атаковали их семью с помощью БПЛА.

Меган Маркл и принц Гарри решились обратиться за помощью в суд после того, как неизвестные, используя дроны, фотографировали их 14-месячного Арчи.

Квадрокоптеры запускались в небо не менее трех раз в день и могли делать свои облеты и ранним утром, и поздним вечером, доставляя беспокойство соседям и нарушая сон малыша.

В иске герцогов сказано, что папарацци уже прорезали дыры в ограждении вокруг дома, чтобы сделать снимки. Меган Маркл и принц Гарри пыталась это игнорировать, но недавняя атака с воздуха с дронами стал «последней каплей для любого родителя».

Бывшие герцоги Сассекские также утверждают, что кто-то продавал фотографии Арчи, ложно утверждая, что они были сделаны во время недавней публичной прогулки. Но 14-месячный Арчи не был на публике с тех пор, как семья сбежала из дворца в Калифорнию.

Ранее мы рассказывали о том, что на бывших герцогов Меган Маркл и Гарри объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских в Калифорнии с помощью беспилотников.

Об этом полицейские указали в своих рапортах, которые оказались в распоряжении журналистов. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли.

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