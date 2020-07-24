У соцмережах показали, як зараз виглядає вже зовсім дорослий син російського актора Андрія Паніна

Син Андрія Паніна, який помер в 2013 році - 19-річний Олександр, зараз вчиться у ВНЗ в Москві. При цьому, син вирішив продовжити справу свого батька і також стати актором. Про це повідомляє Стархіт, пише Politeka.net

Андрій Панін був одружений двічі. Від першої дружини - Тетяни Французовой, у актора в 1983 році народилася дочка Надія. Через кілька років подружжя розлучилося, а потім Панін одружився вдруге на актрисі Наталії Рогожкіній, яка народила йому двох синів - Олександра і Петра. Сім'я померлого актора рідко з'являється на публіці і розповідає про себе, тому про 19-річного юнака відомо мало.

Так, Олександр не веде активно свої соцмережі, які не викладає фотографій, не дає інтерв'ю. Все, що про нього було відомо - після закінчення школи, Панін-молодший вступив до університету, але вибрав професію, не пов'язану з творчістю.

Однак, незважаючи на це, Олександр виконав головну роль у фільмі «Недитячий будинок», до зйомок якого приступили зовсім недавно. Фільм розповідає про життя дітей-сиріт, від яких відмовилися батьки. Разом з ним у фільмі знімається і Іван Охлобистін в ролі директора установи.

На зйомки Олександр потрапив випадково - про нього згадала кастинг-директор проекту Олена Галанова, яка і показала фото режисерові фільму Михайла Расходнікову.

"Той, у свою чергу, хотів знімати підлітків з важкою долею. Загалом, вирішили покликати хлопця на проби - Саня погодився і в перший же день його затвердили", - розповіли представники знімальної групи.

Зйомки фільму ще не увійшли в активну фазу, але відомо, що проходити вони будуть в Москві до кінця літа, а прем'єра очікується в 2021 році.

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