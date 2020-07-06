Російський актор Сергій Безруков поділився спогадами зі зйомок популярного серіалу "Бригада"

Про це пише Politeka.net.

Раритетні кадри зі зйомок серіалу актор опублікував у своєму особистому Instagram.

Так, Сергій Безруков відкопав в домашньому архіві фотографії, які були зроблені на знімальному майданчику "Бригади".

«Всім шанувальникам «Бригади» присвячується. Розбирав старі фотографії… Ось, знайшов зі знімального майданчика. 2000-2002 рік. «Бригада», єдина і неповторна. 15 серій. Більше і не треба, нехай все так і залишається. Класне кіно!» коментує за кадром Безруков важливу знахідку.

На раритетних знімках можна побачити молодих не тільки Безрукова, але і Дмитра Дюжева, Андрія Паніна, Павла Майкова та інших.

«Мій герой спочатку був хорошим, але життя зробило його страшним людиною. Хлопець адже він приголомшливий: старший сержант прикордонних військ, міцний, потужний, правдоруб. Інша справа, чому послужили ці якості. Це повість про справжню людину, який став служити злу», згадував раніше Сергій Безруков про зйомки "Бригади".

Користувачі залишають під публікацією не тільки захоплені коментарі. Деякі фанати досі оплакують актора Андрія Паніна, який загинув за дивних обставин.

"Шедевралтный серіал! Якраз зараз його переглядаю в сотий раз. Спасибі!" "Епоха дитинства мого", "Здається, пройшло всього пару років... а насправді близько 20 років!", "Як не вистачає зараз Андрія Паніна, великий актор був", "Андрій Панін приголомшливий! Вічна пам'ять", "Шкода Паніна, дуже класний актор, але в той момент я його не любила, він же ображав Сашу Білого", - написали вони в комментариях.

Варто відзначити, що актор Андрій Панін загадково загинув березня 2013 року. Тіло відомого актора знайшли у власній квартирі.

Експерти тоді назвали причиною смерті втрату крові внаслідок черепної травми. Але в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що Паніна могли вбити.

Похорон Андрія Паніна відбулися 12 березня, а вже в 2015 році слідчий комітет РФ припинив розслідування за фактом загибелі актора.

Колеги Паніна по знімальному майданчику тоді стверджували, що з актором могли розправитися з грошового боргу.

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.

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