Серіал «Свати» назавжди втратив двох акторів, улюблених глядачами

З моменту виходу на екран останнього сезону серіалу від студії «Квартал 95»,який полюбився багатьом, минуло вже сім років. Не так давно стало відомо, що знімальна група працює над створенням нового сезону. Планувалося, що нові серії повинні були вийти вже на початку 2021 року, однак через пандемію китайського вірусу і карантин зйомки довелося відкласти на невизначений термін. Тепер невідомо, коли новий сезон «Сватів» побачить світ.

Втім, це не єдине розчарування для шанувальників серіалу. Набагато сумніше той факт, що деякі актори вже не зможуть повернутися на екрани. Так, пара, яка виконувала ролі батьків Ольги Миколаївни, померла кілька років тому. Актриса Ольга Аросєва померла в 2013 році, а її «чоловік» на екрані – Володимир Зельдін пішов з життя у 2016-м.

Прихильники припускали, що акторам можуть знайти заміну, однак поки ці припущення не підтверджуються. Різні джерела повідомляють, що творці серіалу прийняли важке рішення і зараз не розглядають такої можливості.

До цього ми писали, що актор Данило Бєлих, який грає батька Євгенії, опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографії зі зйомок «Сватів». Крім артиста на знімку також відображені Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Інна Корольова і Олександр Феклістов.

Данило подякував всю знімальну команду. І також підтримав своїх колег, повідомивши про те, що вони обов'язково зустрінуться і гідно попрацюють у цьому проекті. За його словами, працювати в такому режимі - велика радість. Також актор додав, що напевно в цьому і полягає секрет успіху серіалу.

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