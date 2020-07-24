В соцсетях показали, как сейчас выглядит уже совсем взрослый сын российского актера Андрея Панина

Сын Андрея Панина, умершего в 2013 году – 19-летний Александр, сейчас учится в ВУЗе в Москве. При этом, сын решил продолжить дело своего отца и также стать актером. Об этом сообщает СтарХит, пишет Politeka.net

Андрей Панин был женат дважды. От первой жены – Татьяны Французовой, у актера в 1983 году родилась дочь Надежда. Спустя несколько лет супруги развелись, а затем Панин женился во второй раз на актрисе Наталье Рогожкиной, которая родила ему двоих сыновей – Александра и Петра. Семья умершего актера редко появляется на публике и рассказывает о себе, поэтому о 19-летнем юноше известно мало.

Так, Александр не ведет активно свои соцсети, не выкладывает фотографий, не дает интервью. Все, что о нем было известно – после окончания школы, Панин-младший поступил в университет, но выбрал профессию, не связанную с творчеством.

Однако, несмотря на это, Александр исполнил главную роль в фильме «Недетский дом», к съемкам которого приступили совсем недавно. Фильм рассказывает о жизни детей-сирот, от которых отказались родители. Вместе с ним в фильме снимается и Иван Охлобыстин в роли директора учреждения.

На съемки Александр попал случайно – о нем вспомнила кастинг-директор проекта Елена Галанова, которая и показала фото режиссеру фильма Михаилу Расходникову.

"Тот, в свою очередь, хотел снимать подростков с трудной судьбой. В общем, решили позвать парня на пробы – Саня согласился и в первый же день его утвердили", – рассказали представители съемочной группы.

Съемки фильма еще не вошли в активную фазу, но известно, что проходить они будут в Москве до конца лета, а премьера ожидается в 2021 году.

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