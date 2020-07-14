Легендарний актор 90-х помер від ускладнень, викликаних китайським вірусом

Мексиканський актор Раймундо Капетільо, зірка популярного в 90-х серіалу "Дика роза", не зміг подолати хворобу, повідомляють місцеві ЗМІ.

4 липня 74-річного Капетільо госпіталізували в одну з клінік Мехіко з-за проблем з диханням. Він пішов з життя 12 липня, легендарний актор быквально згорів за тиждень.

"Рада директорів і Наглядова рада ANDI повідомляють про сумної смерть виконавця Раймундо Капетільо", – йдеться у повідомленні асоціації. Його родині та друзям висловили співчуття.

Мексиканська співачка і актриса Елла Лабориель висловила співчуття у зв'язку зі смертю Капетільо, пояснивши, що вважала його своїм братом. За її словами, вони з актором дружили з дитинства. Лабориель висловила підтримку родичам загиблого.

Раймундо Капетільо народився 1 вересня 1943 року у Мехіко.

В кіно Капетільо почав зніматися ще в кінці 60-х. За роки кар'єри актор зіграв десятки ролей, переважно в іспанських телесеріалах. У числі найбільш відомих виявився проект "Дика роза" - один з перших серіалів, показаних в країнах колишнього СРСР.

У фільмі Капетільо знявся з Веронікою Кастро і своїм двоюрідним братом Гільєрмо Капетільо, зігравши при цьому роль доктора Рейнальдо.

Не менш успішними з участю Капетільо були серіали «Марісоль», «Пристрасть», «Люта любов», "Білі троянди для моєї чорної сестри", "Вівіана", "Мама-компаньйонка" і мелодрама "Італійка збирається заміж".

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