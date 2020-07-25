39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон показала своего молодого человека

Как передает Politeka.net, свежее фото с отдыха появилось на официальной странице звезды в Инстаграм. Пэрис была одета в невероятно красивый купальник в леопардовый принт. Парочка нежилась в бассейне, но ради пикантного фото Хилтон залезла на своего парня, выпятив вперед свою «пятую точку». Судя по фото, им было очень весело.

«Для нас двоих дом - это не место. Это человек. И мы наконец дома», - подписала снимок звезда.

За несколько часов фото посмотрели более 1,2 млн человек. В комментариях для Пэрис оставили массу приятных слов.

«Так горячо», «Это то, что я люблю слышать, какое потрясающее фото», «Отличная пара», «Я люблю вас двоих», «Круто видеть такие пары», «Видя тебя счастливой, мое сердце бьется быстрее», «Какая большая любовь», «Я искренне верю в это. Всякий раз, когда я со своим парнем, я чувствую, что я дома, независимо от того, где мы находимся», «Милашки», «Вы двое - лучшая пара, вы действительно дополняете друг друга», - пишут поклонники светской львицы.

Ранее мы писали, что роскошная Хилтон сверкнула фигуркой в блестящем купальнике. Красотка обработала снимок в фотошопе, добавив различных спецэффектов.

Напомним, что Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон сверкнула роскошью прямо на балконе, кадры перевоплощения: «Королева».

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон похвасталась крепким "орешком" в неприличном боди: "Ядерная блондинка".