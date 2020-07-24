Українська співачка Тіна Кароль підкорила сяючим і яскравим образом в боді з "квіток"

Після того, як частина обмежень з-за карантину була знята, співачка почала знову активно надолужувати згаяне і зніматися в нових фотосесіях. На сторінці Тіни можна знайти самі різні фото, адже артистка бере участь у зйомках із завидною постійністю.

В цей раз, щоб підігріти інтерес до своєї персони, зірка вирішила поділитися жарким кадром в сонячному і милому образі. Тіна Кароль опублікувала в Instagram на своїй сторінці невеликий фотоколаж, на якому з'явилася в одному лише квітчастій боді. Автором фотосесії став Антон Кулаковський.

На новому фото артистка позує з яскравою посмішкою на обличчі і схилившись вперед, частково приховуючи свої форми в білому мереживному боді на тоненьких бретельках. При цьому світло-бежева тканина повністю розшитий мереживом, схожими на квіти (раніше зірка виставляла схожі кадри в профілі).

«Неймовірно красива 😍», «Малятко!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворена і ніжна 🌸😻», «Занадто прекрасно😍❤️❤️», «Сонечко 😍😇🔥», «Ніжність 🌸», «Дуже😻», «Яка ж ви гарна Тіна❤️❤️», «Я в казці? 😻👍», «Сонячна така 😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую від ніг, а посмішка взагалі інший світ 😻🤤🤤🤤», «Боже мій, що за милота 😻😻😻😻😻😻», «Сонечко✨😍 Неймовірно красива❤️», - пишуть користувачі мережі.

Також у наприкінці минулого тижня состояломь масштабний захід з нагоди п'ятнадцятиріччя з дня старту телепрограми "Світське життя" з Катериною Осадчою. На святі з'явилося безліч зірок, деякі з них виконали свої пісні, а інші навіть презентували свої хіти вперше. Тіна з'явилася на святі з сином Веніаміном, показавши приклад милою і зворушливою сім'ї.

Артистка разом з хлопчиком виглядали дуже щасливо і мило, останні кілька місяців їм вдалося провести разом будинку без турбот і роботи мами вперше за довгий час (з-за карантину син співачки повернувся з Лондона, де вчиться зараз, набагато раніше - прим. ред).

Зазначимо, під час свята Тіна розповіла трохи про своє життя з дитиною, заявивши, що зараз вони все ще чекають повторного запрошення на навчання.

«Я ще не отримала підтвердження, що нас чекають. Поки не завершиться карантин, ми для них – заражені люди. Ми сидимо вдома, нам є чим займатися, але я розумію, що коли цьому настане емоційна точка, навіть мені. Мені конче потрібно на сцену. Мене хтось запитав, чому мої очі сумні, кажу: «Тому що я не співаю»», - розповідає Тіна в інтерв'ю під час зйомок з Катею Осадчою.

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