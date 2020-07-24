Украинская певица Тина Кароль покорила сияющим и ярким образом в боди из "цветков"

После того, как часть ограничений из-за карантина была снята, певица принялась снова активно наверстывать упущенное и сниматься в новых фотосессиях. На странице Тины можно найти самые разные фото, ведь артистка принимает участие в съемках с завидной постоянностью.

В этот раз, чтобы подогреть интерес к своей персоне, звезда решила также поделиться жарким кадром в солнечном и милом образе. Тина Кароль опубликовала в Инстаграм на своей странице небольшой фотоколлаж, на котором появилась в одном лишь цветастом боди. Автором фотосессии выступил Антон Кулаковский.

На новом фото артистка позирует с яркой улыбкой на лице и склонившись вперед, скрывая частично свои формы в белом кружевном боди на тоненьких бретельках. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы (ранее звезда выставляла похожие кадры в профиле).

«Невероятно красивая 😍», «Малышка!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворенная и нежная 🌸😻», «Слишком прекрасно😍❤️❤️», «Солнышко 😍😇🔥», «Нежность 🌸», «Очень😻», «Какая же вы красивая Тина❤️❤️», «Я в сказке? 😻👍», «Невероятная львица😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую от ног, а улыбка вообще другой мир 😻🤤🤤🤤», «Боже мой что за милота 😻😻😻😻😻😻», «Солнышко✨😍 Невероятно красивая❤️», - пишут пользователи сети.

Также в конце прошлой недели состояломь масштабное мероприятие по случаю пятнадцатилетия со дня старта телепрограммы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. На празднике появилось множество звезд, некоторые из них исполнили свои песни, а другие даже презентовали свои хиты впервые. Тина появилась на празднике с сыном Вениамином, показав пример милой и трогательной семьи.

Артистка вместе с мальчиком выглядели очень счастливо и мило, последние несколько месяцев им удалось провести вместе дома без забот и работы мамы впервые за долгое время (из-за карантина сын певицы вернулся из Лондона, где учится сейчас, намного раньше - прим. ред).

Отметим, во время праздника Тина рассказала немного о своей жизни с ребенком, заявив, что сейчас они все еще ждут повторного приглашения на учебы.

«Я еще не получила подтверждение, что нас ждут. Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: «Потому что я не пою»», - рассказывает Тина в интервью во время съемок с Катей Осадчей.

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