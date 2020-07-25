Модою на татуювання сьогодні вже нікого не здивувати. І якщо раніше тату можна було зустріти лише у деяких зірок, сьогодні тіла знаменитостей поголовно прикрашені малюнками

Politeka.net дізнавалася, хто із знаменитостей любить татуювання.

Українська співачка Надя Дорофєєва – справжня фанатка тату. Втім, як і її чоловік Володимир Дантес. У парочки дуже багато малюнків на тілі і навіть є парне тату на руці.

У наставника Наді, музичного продюсера Потапа татуюваннями прикрашена значна частина тіла. До речі, у його колишньої дружини і бізнес-партнера Ірини Горової з цим теж немає проблем. Її плече прикрашає величезний чорний хрест.

Анджеліна Джолі – відома прихильниця тату. Вона починала робити малюнки на тілі, коли вони ще не були так популярні.

Настя Івлеєва, як і багато її ровесників, прикрашена тату. Ще більше малюнків на тілі її чоловіка, репера Елджея. У нього навіть є татуювання на обличчі, що вважається верхом тату-манії.

Британська співачка Дуа Ліпа любить мінімалістичні тату. Вони розкидані у неї по всьому тілу.

У поп-виконавиці Ольги Бузової є велике тату на спині. Ще кілька малюнків на тілі рідко потрапляють в кадр фотографів.

Дружина екс-динамівця Ірина Морозюк має дуже багато тату на тілі.

А у київської моделі Альони Омович повністю забита одна рука.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і решки" без сорому показала найгірші фото в своєму житті: топ невдалих образів зірки.

А ще Politeka писала, що грайлива Дорофєєва позбулася одягу і показала свої літні забави: «Знову витворяєш».

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі налякала траурним виглядом на прогулянці з донькою, мережа кипить: «Як бабка».