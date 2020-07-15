Надя Дорофєєва показала своє пляжне тіло в купальнику на відпочинку в басейні

Відома українська співачка показала, як проводить літні дні, у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Дорофєєва поділилася яскравими кадрами свого відпочинку в басейні. На них співачка плаває на забавному надувному матраці у вигляді єдинорога. На ній милий червоний купальник у білий горошок з обробкою з рюшів. Образ артистки доповнюють стильні окуляри.

На перших фотографіях Дорофєєва показала, як спирається об бортик басейну, а от далі можна побачити знімки, як вона виринає з води вже явно після занурення. У підписі співачка зізналася, що впала у воду.

«Белла італійка за секунду до падіння в басейн», - написала зірка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати фото.

«Сексі», «Кайф», «От би мені так карантин проводити», «Ну просто красуня», «О Надюша, знову твориш-витворяєш», «Головне встигнути зробити круте фото», «Схудла дівка то», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Надя показала себе в сміливому образі.

На фото красуня стоїть в коротенькій спідниці і кофти. Образ Дорофєєва доповнила довгими панчохами і кросівками, стоячи на тлі маленького автомобіля марки "Міні". Надя не соромлячись продемонструвала свої довгі ноги, а волосся зібрала в хвіст.

"Іні Міні", - підписала фото красуня.

Нагадаємо, щасливий Потап побешкетував з Дорофєєвою, кадри потрапили в мережу.

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