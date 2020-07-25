Модой на татуировки сегодня уже никого не удивить. И если раньше тату можно было встретить лишь у некоторых звезд, сегодня тела знаменитостей поголовно украшены рисунками

Politeka.net узнавала, кто из знаменитостей любит татуировки.

Украинская певица Надя Дорофеева – настоящая фанатка тату. Впрочем, как и ее муж Владимир Дантес. У парочки очень много рисунков на теле и даже есть парное тату на руке.

У наставника Нади, музыкального продюсера Потапа татуировками украшена значительная часть тела. Кстати, у его бывшей жены и бизнес-партнера Ирины Горовой с этим тоже нет проблем. Ее плечо украшает огромный черный крест.

Анджелина Джоли – известная поклонница тату. Она начинала делать рисунки на теле, когда они еще не были так популярны.

Настя Ивлеева, как и многие ее ровесники, украшена тату. Еще больше рисунков на теле ее мужа, рэпера Элджея. У него даже есть татуировки на лице, что считается верхом тату-мании.

Британская певица Дуа Липа любит минималистические тату. Они разбросаны у нее по всему телу.

У поп-исполнительницы Ольги Бузовой есть большое тату на спине. Еще несколько рисунков на теле редко попадают в кадр фотографов.

Жена экс-динамовца Ирина Морозюк имеет очень много тату на теле.

А у киевской модели Алены Омович полностью забита одна рука.

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