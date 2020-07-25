Кожна жінка красива по своєму. Про це прекрасно знають зірки шоу «Жіночий квартал»

Politeka.net зібрала найпікантніші і жіночні образи красунь з «Жіночого кварталу» і розібралася, в чому секрет кожної з них.

Зірка «Квартал 95» Олена Кравець не любить відвертих нарядів, але вміє бути спокусливою навіть в дуже скромних сукнях. Головний секрет Олени – посмішка і життєрадісність.

Секрет Марти Адамчук – її спина. Судячи з фотографій співачки, вона вважає цю частину свого тіла найспокусливішою, тому на знімках завжди намагається встати спиною до камери. Крім цього, дівчина вибирає вбрання з відкритою спиною.

Ще одна вокалістка «Жіночого кварталу» Віра Кекелія розбурхує фантазію шанувальників своїм зухвалим поглядом і сміливою поведінкою. Красуня не соромиться показувати себе такою, яка вона є.

Зірка, що всходить, Ірина Сопонару приваблює чоловіків своєю ніжністю і чарівністю. Дівчина вміє бути одночасно жіночною і привабливою.

А ось юна красуня Еліна Мбані тільки вчиться жіночих секретів. По її фото видно, що дівчина експериментує з образами, намагаючись знайти свою сильну сторону.

Ефектна блондинка Лера Товстолес свою сильну сторону вже знайшла. Красуня з юних років працювала моделлю і знає, в чому секрет її краси.

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