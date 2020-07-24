Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук захопила фотографією з батьком

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

На фото радісна Березня Адамчук обіймає батька. Співачка просто сяє від щастя. При цьому головний чоловік її життя виглядає досить серйозним.

«Біля тата завжди така дівчинка-дівчинка. Схожі?», - написала вона.

В коментарях фолловери артистки захоплюються тим, наскільки вона схожа на батька.

«Яке тепле фото) Дуже схожі. Татова крапелька», «Схожі. Значить будеш щаслива», «Похожиии дуже😻😻», «Березня. Выкопия свого батька», "Капец як", «Дуже схожі, такі красиві і справжні», "Схожі на батька. Щасливі", -- пишуть в Мережі.

Як відомо, Марта Адамчук народилася в смт Кельменці Чернівецької області. Її батько працює водієм, а мама – завучем у школі.

Раніше ми розповідали, Марта Адамчук здивувала зовнішнім виглядом в довгому червоному платті на опубліковані в Instagram кадрах. Дівчина спускалася по сходах і на питання подруги і колеги Віри Кекелии, що йде позаду, "куди зібралася", кокетливо відповіла "заміж виходжу".

Нагадаємо, зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку.

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