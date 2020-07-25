Все как на подбор

Каждая женщина красива по своему. Об этом прекрасно знают звезды шоу «Женский квартал»

Politeka.net собрала самые пикантные и женственные образы красоток из «Женского квартала» и разобралась, в чем секрет каждой из них.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец не любит откровенных нарядов, но умеет быть соблазнительной даже в весьма скромных платьях. Главный секрет Лены – улыбка и жизнерадостность.

Секрет Марты Адамчук – ее спина. Судя по фотографиям певицы, она считает эту часть своего тела самой соблазнительной, поэтому на снимках всегда пытается встать спиной к камере. Кроме этого, девушка выбирает наряды с открытой спиной.

Еще одна вокалистка «Женского квартала» Вера Кекелия будоражит фантазию поклонников своим дерзким взглядом и смелым поведением. Красотка не стесняется показывать себя такой, какая она есть.

Восходящая звезда Ирина Сопонару манит мужчин своей хрупкостью и обворожительностью. Девушка умеет быть одновременно женственной и соблазнительной.

А вот юная красотка Элина Мбани только учится женским секретам. По ее фото видно, что девушка экспериментирует с образами, пытаясь найти свою сильную сторону.

Эффектная блондинка Лера Товстолес свою сильную сторону уже нашла. Красотка с юных лет работала моделью и знает, в чем секрет ее красоты.

Напомним, что горячая брюнетка из "Квартал 95" показала свои главные драгоценности: "Ну до чего же хороша!".

А еще Politeka писала, что Марта Адамчук показала главного мужчину всей жизни: «такие красивые и настоящие».

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" явилась на репетицию без белья и пошалила с коллегой: "В разгаре".