Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук поділилася чуттєвим кадром в новому образі

Так, на новому, кілька годин тому представленому кадрі дівчина позувала з акуратним укладанням, легким макіяжем з акцентом на виразні карі очі, а також з витонченими прикрасами: сережками з великим каменем і такий же підвіскою, з тим же дизайном, пише Politeka.net

Марта любить дивувати шанувальників ніжними фото з природними і навіть скромними образами. Цього разу фото Адамчук підкорило шанувальників з-за нового стилю:

«Спасибі парі за колір очей 📷 @dvorianetsanna_photographer Mua @my.shura 💜», - написала дівчина під знімком.

Шанувальники відповіли відразу ж, захопившись Мартою:

«Просто шикарно😍😍😍😍😍», «Неймовірна!!! Красуня! 👏👏👏», «Нереально красиво 😍», «Чарівно», «Красуня😱😱😱😍😍😍🥰🥰🥰», «Яка красуня 😍😍😍. Може все ж таки в кіно?))», «Красуня😉», «Красуня!!!», «Magnificent lady 🔥🔥🔥🔥😍😍», «Ну яка гарна 🌺🌺🌺», «Що за краса неземна😍👍» .

Раніше Марта показала, як позувала посеред поля жовтих квітів. Чарівна брюнетка з'явилася в простому способі, однак від цього не стала менш яскравою.

Зірка одягла бежеву толстовку, яка ніяк не підкреслила її фігуру. Співачка робила селфи, розпустивши короткі волосся. На руку модель одягла шкіряний браслет, а очі приховали - темні окуляри.

Зірка закинула за вушко волосся, блиснувши акуратною сережкою.

"Затори в полях)", - підписала знімок красуня. За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Так красиво ️Україна виглядає приголомшливо в наші дні 😍", "Як завжди, дуже добре 😍😍 З Вами навіть хочеться на українську мову перейти, хоча в житті спілкуюсь російською 🙂❤", "Красиво", "Яка класна і кльова 💚👍🏻", "А позаду Вас росте гірчиця! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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