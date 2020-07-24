До чого потрібно готуватися простим українцям

Запуск ринку газу в Україні по-різному позначиться на простих споживачів

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, запуск ринку газу в Україні заплановано на 1 серпня 2020 року.

Після запуску ринку прості споживачі зможу купувати блакитне паливо за різними тарифами, оскільки монополіст "Нафтогаз" вже не зобов'язаний з 1 серпня продавати блакитне паливо для населення по встановленої Кабміном ціною, і тепер розцінки залежать від постачальників і ситуації на ринку.

Виходячи з цього, для простих споживачів ціни на блакитне паливо взимку (з початком опалювального сезону) будуть вище. І політики більше не зможуть впливати на тарифи.

З 1 серпня українці зможуть міняти постачальників газу, і для цього потрібно всього лише відправити повідомлення.

Крім цього, не є обов'язковою умовою погашення заборгованостей по паливу перед минулим постачальником, щоб укласти договір з новим.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки в Україні.

Як відомо, вже з 1 липня в Україні мають зрости платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість.

Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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