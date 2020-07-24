К чему нужно готовиться простым украинцам

Запуск рынка газа в Украине по-разному отразится на простых потребителях

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, запуск рынка газа в Украине запланирован на 1 августа 2020 года.

После запуска рынка простые потребители смогу покупать голубое топливо по разным тарифам, поскольку монополист "Нафтогаз" уже не обязан с 1 августа продавать голубое топливо для населения по установленной Кабмином цене, и теперь расценки зависят от поставщиков и ситуации на рынке.

Исходя из этого, для простых потребителей цены на голубое топливо зимой (с началом отопительного сезона) будут выше. И политики больше не смогут влиять на тарифы.

С 1 августа украинцы смогут менять поставщиков газа, и для этого нужно всего лишь отправить уведомление.

Помимо этого, не является обязательным условием погашение задолженностей по топливу перед прошлым поставщиком, чтобы заключить договор с новым.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки в Украине.

Как известно, уже с 1 июля в Украине должны вырасти платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность.

Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина