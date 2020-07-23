Популярна модель Демі Роуз зняла кофту і захопила ідеальною фігурою

Відома інста-діва, яка прославилася в мережі як «британська Кардашьян», поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових фото красуня позує в стильному бузковому спортивному костюмі. Судячи з усього, Роуз стало жарко в кофті з довгими рукавами посеред літа, тому вона вирішила її зняти, однак під нею нічого не виявилося. Красуня повісила кофту на плечі, ледь прикриваючи великі груди.

Демі доповнила свій наряд численними кільцями на пальцях, а волосся залишила розпущеним. На обличчі моделі мінімум макіяжу, що робить її образ більш природним.

Образ красуні вийшов по-справжньому зухвалим і розбурхує уяву.

Шанувальники Роуз не могли пройти повз таких гарячих кадрів і засипали її компліментами.

Раніше ми писали, що Роуз показала, в якому вигляді вирішила вийти "у світ" і тут же вразила всіх, адже з'явилася Демі на публіці в одній сіточці замість топа або майки.

Пікантності кадрами надає також і те, що модель позувала без ліфчика і яких-небудь деталей гардероба, що могли б хоч трішки приховати видатні форми знаменитості. До речі, приховувати гідність Демі не любить, адже завдяки формам вона придбала популярність в Instagram.

Нагадаємо, спекотна Демі Роуз побешкетувала на публіці в одній сіточці замість одягу.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в тонкій сітці без білизни помірялася з подружкою "паспортами": одна соковитіше іншої.

Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз виставила напоказ неосяжну красу в стрінгах.