Влад Яма влаштував романтичну фотосесію зі своєю красунею-дружиною Лілією

Знаменитий український хореограф поділився кадрами сімейної ідилії в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото вони з дружиною насолоджуються компанією один одного на вулицях Львова. Танцюрист одягнений у сорочку з короткими рукавами гірчичного кольору і чорні шорти в смужку. Його дружина при цьому вибрала для прогулянки довге чорне плаття з відкритою спиною і зручні білі кросівки.

На фото Яма пригортає дружину до себе і пильно дивиться їй в очі. Пара виглядає по-справжньому щасливою.

«Кохання», - лаконічно підписав фото танцюрист.

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати знімки.

«Ви прекрасні», «Такі гарненькі», «Ви така прекрасна пара!!! Всього вам найкращого!», «Шикарні», «Дуже красива пара!», «Класна парочка», «Отвєточка Могилевській», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лілія Яма показала, як відпочиває на березі озера в романтичній сукні.

Дружина знаменитого українського танцюриста сидить на газоні на березі озера і задумливо дивиться вдалину. На ній темно-синє джинсове сукню з глибоким декольте і пишною спідницею. Образ доповнюють стильні окуляри і розкішне розпущене волосся, які вільно спадають на плечі красуні.

Нагадаємо, фігуриста дружина Влада Ями поніжилася на травичці, чоловік не стримався: «Не відповідаю за…».

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